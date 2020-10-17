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Restoranda istek şarkı bıçaklı kavgaya dönüştü: 5 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da restoranda istek şarkı yüzünden müşteriler arasında çıkan bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı, 1 kişi gözaltına alındı.
Merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde canlı müzik yayını yapılan restoranda istek şarkı tartışması nedeniyle iki grup arasında kavga çıktı.
Kavgada Necmettin K, Barış Ç, Mirza G, Hüseyin Emrah D. ve bir kişi, bıçaklanarak yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
2 kişinin durumu ağır
Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Necmettin K. ve Hüseyin Emrah D'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri Ali Y'yi gözaltına aldı.
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