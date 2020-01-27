İstanbul 27'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, aralarında Abdulkadir Masharipov’un da bulunduğu 15'i tutuklu 23 sanık ve avukatları katıldı.

Savcı, Abdulkadir Masharipov için 39 kişiyi kasten öldürme ve Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçlarından 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.