Alınan bilgiye göre, Yenimahalle Mahallesi'ndeki tesis ve soğut hava deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Tesistekilerin haber vermesi üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Tesisten yükselen dumanlar şehrin birçok noktasından görünüyor.