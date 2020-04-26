Ankara'da yaşayan A.D, Torbalı ilçesine bağlı Çapak Mahallesinde oturan erkek kardeşi G.G'nin başına silah dayanmış fotoğrafını gönderen kişinin, telefonda kendisinden 5 bin lira fidye istediğini belirterek jandarmaya başvurdu.

Bu sırada G.G'nin eşi S.G. de benzer şekilde telefonla arandığını jandarmaya bildirdi.

Telefon kayıtlarını inceleyen ekipler, R.K. ve G.S'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin, jandarmadaki ifadelerinde uyuşturucu satın almak istedikleri Ş.K. tarafından dolandırıldıklarını, paralarını geri alabilmek için kendisiyle bağlantılı olduğunu düşündükleri G.G'yi kaçırdıklarını ve Buca ilçesindeki halı yıkama fabrikasında rehin tuttuklarını itiraf ettikleri öne sürüldü.

Bunun üzerine jandarma ekipleri, Buca ilçesindeki halı yıkama fabrikasına operasyon düzenledi.

Operasyonda G.G. kurtarıldı, Ü.Ş. O.A. ve U.Ş de gözaltına alındı.

İş yerinde yapılan aramada olayda kullanıldığı sanılan tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ü.Ş. ve G.S. tutuklanarak Menemen T Tipi Cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.