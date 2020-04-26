Manisa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Merkezefendi Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan ve COVID-19 testi negatif çıkan 44 yaşındaki Hasan K, hastaneden kaçmaya çalıştı.

Hastanenin dördüncü katından ikinci katın balkonuna atlayan Hasan K, ağır yaralandı.

İlk müdahalesinin ardından Manisa Şehir Hastanesine kaldırılan Hasan K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.