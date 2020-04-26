Haber Giriş: Kaynak: AA
Hastaneden kaçmaya çalışan kişi 4. kattan atlayınca öldü
[Fotoğraf: AA]
Manisa'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) şüphesi ile yatırıldığı hastaneden kaçmaya çalışan kişi, 4. kattan atlayınca yaşamını yitirdi.
Manisa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Merkezefendi Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan ve COVID-19 testi negatif çıkan 44 yaşındaki Hasan K, hastaneden kaçmaya çalıştı.
Hastanenin dördüncü katından ikinci katın balkonuna atlayan Hasan K, ağır yaralandı.
İlk müdahalesinin ardından Manisa Şehir Hastanesine kaldırılan Hasan K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Manisa koronavirüs covid 19Son Güncelleme: 27 Nisan 2020 Pazartesi 00:44
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