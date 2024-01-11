Çok Bulutlu 3.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 11.01.2024 00:00

Regaip Kandili bugün idrak edilecek

İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol "üç ayların" habercisi kabul edilen Regaip Kandili bugün idrak edilecek.

Regaip Kandili bugün idrak edilecek

İslam dünyası için büyük öneme sahip üç aylardan, recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaip Kandili, "rahmet ve bereket gecesi" olarak kabul ediliyor.

Sözlükte "kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış" anlamına gelene regaib, hadis ve fıkıh literatüründe ise "bol sevap, mükafat, faziletli amel" anlamlarında kullanılıyor.

Müslümanlara Regaib Kandili'nde Kur'an-ı Kerim okuması, istiğfar, dua ve zikir yapmaları tavsiye ediliyor.

İslam kaynaklarında, Abdullah bin Ömer'in rivayeti ve İmam Şafii'nin aktardığına göre, recep ayının ilk gecesi, cuma geceleri, şaban ayının 15'inci ile ramazan ve kurban bayramlarının gecelerinde yapılan duaların geri çevrilmediği belirtiliyor.

Öte yandan Üç aylar yarın başlayacak. Miraç Kandili 6 Şubat'ta, Berat Kandili 24 Şubat'ta, Kadir Gecesi 5 Nisan'da idrak edilecek.

11 Mart'ta Ramazan Ayı başlarken, 10-12 Nisan'da Ramazan Bayramı kutlanacak.

ETİKETLER
Diyanet İşleri Başkanlığı
Sıradaki Haber
Depremde yıkılan 38 kişinin öldüğü Emek Apartmanı'na ilişkin davanın görülmesine başlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:25
SEC, spot Bitcoin ETF'lere onay verdi
00:56
Pakistan'da milletvekili adayı uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti
00:53
BM: Somali'de alıkonulan helikopteri kurtarma çalışmaları yürütüyoruz
00:48
Aliyev: Zengezur Koridoru açılmazsa Ermenistan'la sınırları açmayacağız
00:56
Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem
00:45
İtalya'da "Nazi selamı" verilen etkinlikle ilgili 5 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu
İsrail güçleri, Gazze'de Deyr Belah'ın güneyinden "büyük bir yıkım" bırakarak çekildi
İsrail güçleri, Gazze'de Deyr Belah'ın güneyinden "büyük bir yıkım" bırakarak çekildi
FOTO FOKUS
Kassam Tugayları, İsrail askerlerini pusuya düşürdüğü görüntüleri paylaştı
Kassam Tugayları, İsrail askerlerini pusuya düşürdüğü görüntüleri paylaştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ