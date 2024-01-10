Yolun karşısına geçmek istedi, koçun saldırısıyla kendini yerde buldu

Olay, Antalya’nın Finike ilçesine bağlı Turunçova Mahallesi’nde yaşandı.

Yolun karşısına geçmek isteyen bir kişi, koçun saldırısına uğradı.

Saldırıya uğrayan adam, kaçmaya fırsat bulamadan aldığı darbeyle refüje yuvarlandı. Neye uğradığını anlamayan adam toparlanıp ayağa kalktı ve yoluna devam etti.

Uzaklaşmış gibi yaptı, tekrar geri döndü

Henüz birkaç adım attığı sırada koç, geri dönüp, adama doğru koşmaya başladı. Koçu gören adam saldırıdan kurtulmak için yerden taş aldı. Korkan koç yanındaki koyunlarla birlikte yolun karşısına kaçarken, yolun kenarında olayı izleyen gençler de kaçarak uzaklaştı.

O anlar ise çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.