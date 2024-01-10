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Türkiye
İHA 10.01.2024 22:38

Yolun karşısına geçmek istedi, koçun saldırısıyla kendini yerde buldu

Antalya’da yolun karşısına geçmek isteyen bir kişi, yanında dört koyunla bir anda ortaya çıkan koçun saldırısına uğradı. Aldığı darbe sonucu adam refüje yuvarlandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Antalya’nın Finike ilçesine bağlı Turunçova Mahallesi’nde yaşandı.

Yolun karşısına geçmek isteyen bir kişi, koçun saldırısına uğradı.

Saldırıya uğrayan adam, kaçmaya fırsat bulamadan aldığı darbeyle refüje yuvarlandı. Neye uğradığını anlamayan adam toparlanıp ayağa kalktı ve yoluna devam etti.

Uzaklaşmış gibi yaptı, tekrar geri döndü

Henüz birkaç adım attığı sırada koç, geri dönüp, adama doğru koşmaya başladı. Koçu gören adam saldırıdan kurtulmak için yerden taş aldı. Korkan koç yanındaki koyunlarla birlikte yolun karşısına kaçarken, yolun kenarında olayı izleyen gençler de kaçarak uzaklaştı.

O anlar ise çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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