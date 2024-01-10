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Türkiye
TRT Haber 10.01.2024 22:43

Hatay'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Hatay'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Samandağ olan 4,2 büyüklüğünde deprem oldu.

Sarsıntı 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

"Ekipler keşif ve tedbir amaçlı bölgeye yönlendirildi"

Hatay Valiliği'nden depremle ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, "ilk belirlemelere göre 112 Acil Çağrı Merkezine herhangi bir ihbar gelmemiştir. AFAD Arama Kurtarma Ekipleri keşif ve tedbir amaçlı bölgeye yönlendirilmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir" denildi.

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