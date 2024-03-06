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Türkiye
AA 06.03.2024 10:05

Refüje çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti: O anlar kamerada

İzmir'in Bayraklı ilçesinde refüje ve aydınlatma direğine çarpması sonucu devrilen otomobilin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İzmir'de İbrahim Halil Bedük idaresindeki otomobil, Bayraklı-Karşıyaka ilçesi istikametinde seyrederken Altınyol Caddesi'nde refüje çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolünü kaybeden otomobil, ardından aydınlatma direğine çarpıp yan yola geçerek devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan Bedük, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.

Ağır yaralanan Bedük, kaldırıldığı özel hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza sonrası kapanan yol, aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

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Trafik Kazası İzmir
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Refüje çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti: O anlar kamerada
Refüje çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti: O anlar kamerada
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