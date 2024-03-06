Puslu 6.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 06.03.2024 09:56

Bartın'da Kafkas şeritli semenderleri tespit edildi

Bartın'da yağmur suyu birikintisi olan süs havuzunda, nesli tükenme tehlikesi altındaki Kafkas şeritli semenderleri bulundu.

Bartın'da Kafkas şeritli semenderleri tespit edildi

Kent merkezinde bir kamu kurumu çalışanları, bahçedeki yağmur suyu bulunan süs havuzunda farklı bir semender türü fark etti.

Durumun bildirildiği Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekipleri, havuzda süs kayalarının altındaki ve sudaki semenderleri ağ yardımıyla yakalayarak kavanozda inceledi.

Bartın'da Kafkas şeritli semenderleri tespit edildi

İncelemede, türün, Kafkas şeritli semenderi (Ommatotriton ophryticus) olduğu tespit edildi.

Bartın'da Kafkas şeritli semenderleri tespit edildi

Buradaki yaklaşık 30 semenderin havuzda doğal ortamlarında yaşamlarını sürdürmesinin sağlanacağı, ayrıca alanda güvenlik kamerası sayısının artırıldığı bildirildi.

ETİKETLER
Bartın Doğal Yaşam
Sıradaki Haber
İstanbul'da özel halk otobüsü ile kamyon çarpıştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:53
Eski ABD Başkanı Trump'tan İsrail'e: (Gazze'deki) Sorunu bitirmek zorundasınız
10:37
Çay ihracatı 2 ayda 6 milyon doları aştı
10:36
Samsun'da öğrenci servisi devrildi: 20 yaralı
10:54
Türkiye nüfusunun yüzde 49,9'unu kadınlar oluşturuyor
10:37
Servis domuz sürüsüne çarptı: 12 yaralı
10:21
Türk savunma sanayii Katar'a 2 hücumbotu ihraç etti
Erciyes Dağı'nda kar kalınlığı 110 santimetreye ulaştı
Erciyes Dağı'nda kar kalınlığı 110 santimetreye ulaştı
FOTO FOKUS
Refüje çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti: O anlar kamerada
Refüje çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ