Bartın'da Kafkas şeritli semenderleri tespit edildi

Kent merkezinde bir kamu kurumu çalışanları, bahçedeki yağmur suyu bulunan süs havuzunda farklı bir semender türü fark etti.

Durumun bildirildiği Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekipleri, havuzda süs kayalarının altındaki ve sudaki semenderleri ağ yardımıyla yakalayarak kavanozda inceledi.

İncelemede, türün, Kafkas şeritli semenderi (Ommatotriton ophryticus) olduğu tespit edildi.

Buradaki yaklaşık 30 semenderin havuzda doğal ortamlarında yaşamlarını sürdürmesinin sağlanacağı, ayrıca alanda güvenlik kamerası sayısının artırıldığı bildirildi.