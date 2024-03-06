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Türkiye
TRT Haber 06.03.2024 08:21

9 ilde 59 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi

Teröristlerin kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen “Bozdoğan-8” operasyonlarında 9 ilde 59 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi.

9 ilde 59 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından 9 ilde düzenlenen operasyonun ayrıntılarını paylaştı.

Bozdoğan operasyonlarının 8'incisi, PKK terör örgütünün kış aylarında lojistik amaçlı kullanmak ve eylem yapmak için hazırladığı sığınaklara yönelik gerçekleştirildi.


9 ildeki operasyonlarda 59 mağara, sığınak ve patlayıcı deposu imha edildi.

Jandarma SİHA ve ATAK helikopterlerinin de destek verdiği operasyonlarda 2 bin 866 personel görev aldı.

Bakan Yerlikaya açıklamasında, "Teröristlerin inlerini bir bir başlarına yıkıyoruz, yıkmaya da devam edeceğiz. Tek bir hedefimiz var; o da son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmadan, duraksamadan mücadele etmek." ifadelerine yer verdi.

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