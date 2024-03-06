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Türkiye
DHA 06.03.2024 04:02

İstanbul'da 3 katlı tarihi bina küle döndü

İstanbul Büyükçekmece'de, 3 katlı tarihi ahşap bina alev alev yandı. Binayı saran alevler, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışması sonrası söndürüldü.

İstanbul'da 3 katlı tarihi bina küle döndü

Büyükçekmece Mimar Sinan Mahallesi Cumhuriyet 2 Sokak'ta bulunan 3 katlı tarihi metruk binada saat 23.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükseldi.

Alevler ahşap binayı tamamen sararken, yangını gören mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Olay yerine giden itfaiye ekipleri, 1 saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Ekiplerin yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışması devam ediyor. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, ahşap binada hasar oluştu.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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