İstanbul'da 3 katlı tarihi bina küle döndü

Büyükçekmece Mimar Sinan Mahallesi Cumhuriyet 2 Sokak'ta bulunan 3 katlı tarihi metruk binada saat 23.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükseldi.

Alevler ahşap binayı tamamen sararken, yangını gören mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi.

[Fotoğraf: İHA]

Olay yerine giden itfaiye ekipleri, 1 saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Ekiplerin yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışması devam ediyor. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, ahşap binada hasar oluştu.

[Fotoğraf: DHA]

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.