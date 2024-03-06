Sultangazi'de itfaiye aracına yol vermeyen sürücülere 41 bin TL ceza

Sultangazi Atatürk Bulvarı üzerinde bazı otomobil sürücülerinin emniyet şeridinde geçiş üstünlüğü olan ve kazaya yetişmeye çalışan itfaiye aracına yol vermedikleri anlara ait görüntüler üzerine çalışma başlattı.

İtfaiye ekibinin geçişine engel olan sürücüler Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince tespit edildi.

Sürücüler E.Y. , Z.Y. , S.P. , V.K.O. ve S.B. yakalanarak emniyete götürüldü.

Sürücülere 'Gereksiz yere emniyet şeridi kullanmak', 'Geçiş üstünlüğü olan araçlara ilk geçiş hakkı vermemek', 'Okul servis aracında DUR levhası bulundurmamak', 'Film cam kullanmak' ve 'Aykırı plaka kullanımından' sürücülere toplamda 41 bin 304 TL cezai işlem uygulandı.