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Türkiye
DHA 06.03.2024 07:07

Sultangazi'de itfaiye aracına yol vermeyen sürücülere 41 bin TL ceza

Sultangazi'de emniyet şeridini kullanan ve itfaiye aracının geçişine engel olan sürücüler, ekiplerce tespit edildi. 5 sürücüye toplamda 41 bin 304 TL cezai işlem uygulandı.

Sultangazi'de itfaiye aracına yol vermeyen sürücülere 41 bin TL ceza

Sultangazi Atatürk Bulvarı üzerinde bazı otomobil sürücülerinin emniyet şeridinde geçiş üstünlüğü olan ve kazaya yetişmeye çalışan itfaiye aracına yol vermedikleri anlara ait görüntüler üzerine çalışma başlattı.

İtfaiye ekibinin geçişine engel olan sürücüler Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince tespit edildi.

İtfaiye aracı emniyet şeridinde ilerleyemedi
İtfaiye aracı emniyet şeridinde ilerleyemedi

Sürücüler E.Y. , Z.Y. , S.P. , V.K.O. ve S.B. yakalanarak emniyete götürüldü.

Sürücülere 'Gereksiz yere emniyet şeridi kullanmak', 'Geçiş üstünlüğü olan araçlara ilk geçiş hakkı vermemek', 'Okul servis aracında DUR levhası bulundurmamak', 'Film cam kullanmak' ve 'Aykırı plaka kullanımından' sürücülere toplamda 41 bin 304 TL cezai işlem uygulandı.

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