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Türkiye
DHA 06.03.2024 08:29

İTÜ yerleşkesinde yangın

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maslak kampüsü içerisindeki inşaat alanında işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın kontrol altına alındı.

İTÜ Maslak kampüsündeki Yabancı Diller Binası'nın inşaatında işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı.

İşçilerin durumu fark etmesi ve bildirmesinin ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangının etkisi ve dumanların yükselişi çevreden de görüldü.

Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Valilikten açıklama

İstanbul Valiliğinden yangına ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"6 Mart günü saat 08.00 sıralarında İTÜ- Maslak kampüsü içerisinde bulunan ve işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıkmıştır. Olayda ölen ya da yaralanan olmamıştır. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonunda kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangının çıkış sebebi, itfaiyenin çalışması sonrasında tespit edilecektir."

Açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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