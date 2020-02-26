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Refüje çarpan motosikletin sürücüsü öldü
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Bayraklı ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Anadolu Caddesi Karşıyaka istikametinde seyir halindeki Burak Gizeler yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün dengesini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.
Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Gizeler'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Etiketler: izmir bayraklı Anadolu Caddesi Motosiklet kazasıSon Güncelleme: 26 Şubat 2020 Çarşamba 05:03
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