Ramazan yaklaşıyor. İftar sofraları ve sahurlar için toplu bir etkinlik düzenlememek gerekiyor. Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Keleş ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Ramazan'da dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

Keleş, kul hakkına karşı dikkatli olunması gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

"Doktorlarımız bu çabayı gösterirken biz virüs bulaşmasına sebep olursak üzerimize kul hakkı gelir. Bundan sakınmamız gerekiyor. Diğer insanların hukukunun da üzerimize geçmemesi için dikkat etmemiz gerekiyor. Yetkililerin uyarılarına toplum olarak dikkat etmemiz gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'de böyle durumlarla karşılaştığımızla, insanlara karşı işlediğimiz günahlara dönmemiz gerektiği yer alıyor. Tövbe dönüş yapmak demektir. Bunlardan dönüş yapmamız büyük önem arz ediyor. İftar yemeği düzenlemeye kalkmamalı. İzolasyon, ayrı durma büyük önem taşıyor. Bu Ramazan'da paylaşmayı başka şekilde yapalım."

"Dostlarımızı iftara davet etmemiz riskli"

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü ise, bu Ramazan'ı farklı yaşamak zorunda olduğumuzu anlatarak, şöyle konuştu:

"Önemli bir süreçten geçiyoruz. İftarlar gerçekten büyük risk. Bu Ramazan'da sadece hane halkıyla iftar yapmak gerekiyor. Dostlarımızı iftara davet etmemiz riskli. Akrabayı davet ederek iftar vermek risk, sizin de davetleri reddetmeniz gerekiyor. Bu süreçte komşular arasında iftarlık paylaşımları oluyor. Bu da doğru değil. Komşudan gelenin kullanılması enfeksiyon riski taşıyabilir. Kendi kendimize olmamız gerekecek.

Ramazan iftardan ibadet değil. Teravih namazı, çok rağbet edilen bir ibadet. Camilerde kılınmasa da evlerde ya da başka yerlerde bir araya gelip kılmak isteyebilirler. Bir araya gelme istekleri olabilir. Şu dönemde bunu yapmaları çok sakıncalı. Ramazan'da mukabele geleneği var bizim toplumumuzda. Kadınlar arasında evlerde de yapılıyor bu. Bu alışkanlığın da bu sene olmaması gerekiyor. Bulaş açısından risk taşıyor.

Kan bağışları azaldı biraz, hastalara kan gerekiyor. Kan bulmak zorlaştı. Bu dönemde sadece hastalığı geçiren kişiler değil, sağlıklı kişilerin de Kızılay'a gidip kan vermesi önem arz ediyor. Hastalığı COVID-19'un kan bağışlaması ayrı bir fayda sağlayacaktır."