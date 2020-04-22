Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü, kurumun hafızası niteliğinde olan belgeleri sanal ortama aktardı.

Kalkınma ajanslarının kuruluşundan bu yana hazırladığı ekonomik ve sosyal kalkınma odaklı yayın ve raporlar, Kalkınma Kütüphanesi adıyla interaktif bir platforma taşındı.

Kalkınma Kütüphanesi'ne ulaşmak için tıklayınız

Kalkınma ajansları; bölgelerinin stratejik önceliklerine hizmet eden sektörel, mekansal veya tematik çalışmalar yapmak, bölgenin ulusal ve uluslararası tanıtımına katkıda bulunmak ve yatırım potansiyeli olan alanlarda fizibilite çalışmaları yürütmek üzere yayınlar çıkarıyor.

Sürdürülebilir kalkınma hedefleniyor

Bölgelerinin sürdürülebilir gelişmesini sağlamak amacıyla kamusal alanda tartışılan konulara açıklık getirmeyi hedefleyen ajanslar, daha geniş kitlelerce bu konuların tartışılmasını sağlamayı ve ürettiği yayınların topluma etki etmesini amaçlıyor.

Sitede neler var?

Bölgelerin kaynak ve imkanlarının tespit edilmesi, yerel potansiyelin ortaya çıkarılması, ulusal ve uluslararası alanda bölgenin rekabetçi üstünlüklerinin tanıtılması konularında kalkınma ajansı yayınları önemli roller üstleniyor.

Bu amaçlar doğrultusunda oluşturulan sanal kalkınma kütüphanesinde, kalkınma ajansları tarafından hazırlanan bölgesel plan ve programlar, sektörel analiz raporları, proje fizibilite raporları, etki analizleri ve diğer birçok türde yayın bulunuyor.

Dokümanlar paylaşılabiliyor

Sitede bir dokümanın detay sayfasına ulaşıldığında ilk etapta dokümanın özeti görüntüleniyor. Sitenin sol kısmında bulunan işlevsel butonlar ile dokümanlar Google Drive uygulamasına kaydedilebiliyor. Bilgisayara indirilen dokümanlar, çevrimiçi görüntülenebildiği gibi sıkıştırılıp daha düşük boyutta indirilebiliyor.

Dokümanlar sosyal medya platformlarında kolayca paylaşılabiliyor, e-posta ile gönderilebiliyor. Yenilikçi yöntemlerle tasarlanıp, geliştirilen sanal kütüphane, aynı zamanda intihal.net uygulaması ile entegre olarak çalışıyor. Böylece üretilmiş dokümanlara yönelik benzerlik oranı tespit edilebiliyor.