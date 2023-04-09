Çok Bulutlu 13.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 09.04.2023 15:11

Rahatsızlanan AK Parti milletvekili Yıldız hastaneye kaldırıldı

AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi altına alındı.

Rahatsızlanan AK Parti milletvekili Yıldız hastaneye kaldırıldı
[Fotograf: AA]

AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi altına alındı.

Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Serhat Koyuncu, yaptığı yazılı açıklamada, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Yıldız'ın, dün saat 22.00'de hastaneye başvurduğunu belirtti.

Muayene ve tetkikler neticesinde Yıldız'ın geçici iskemik atak tanısıyla takip ve tedavi amaçlı hastaneye yatırıldığını bildiren Koyuncu, "Genel durumu iyi olup nörolojik açıdan herhangi bir fonksiyon kaybı bulunmamaktadır. Tedbiren bir süre hastanemizde takip edilecektir." ifadesini kullandı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Taner Yıldız'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

ETİKETLER
AK Parti
Sıradaki Haber
Emniyet teşkilatı 178. yaşına depremlerden dolayı buruk giriyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:31
Çin'den Tayvan'a saldırı simülasyonu
16:15
Hindistan'ın kaplan nüfusu 2022 yılında 3 binin üzerine çıktı
16:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
16:08
YDS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
16:13
İspanya'nın kuzeyindeki orman yangınları 3 haftadır sürüyor
16:04
Hindistan'ın bazı eyaletlerinde COVID-19 nedeniyle maske zorunluluğu geri getirildi
Afyonkarahisar'ın yeni müzesi açılış için gün sayıyor
Afyonkarahisar'ın yeni müzesi açılış için gün sayıyor
FOTO FOKUS
İMECE 11 Nisan'da uzaydaki yörüngesine fırlatılacak
İMECE 11 Nisan'da uzaydaki yörüngesine fırlatılacak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ