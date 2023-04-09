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Türkiye
AA 09.04.2023 12:27

Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 70 gözaltı

Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik, 85 adrese şafak vakti düzenlenen "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda, 70 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 70 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Özel harekat ekiplerinin de aralarında bulunduğu 450 personelin katılımıyla kent merkezi ve ilçelerdeki 85 adrese, şafak vakti eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 70 zanlı yakalandı.

Dron ile havadan takip edilen adreslerde narkotik dedektör köpekleriyle yapılan aramalarda, 48 kilo 62 gram sentetik uyuşturucu, 15 kilo 299 gram esrar, 845 gram eroin, 802 uyuşturucu hap, 17 bin 584 sentetik hap, 89 kök Hint keneviri, ruhsatsız 7 tabanca ve 4 pompalı tüfek ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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