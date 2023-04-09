Zehir tacirleri uyuşturucuyu gider borusuna sakladı

Alınan bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'ndeki bir ikamete operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, uyuşturucunun, tuvaletin lağım giderine saklandığı tespit edildi. Gider borusunda yüksek miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

İkametteki zanlı, ekipler tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Sokak satıcılarına yönelik operasyonlarda 18 gözaltı

Akşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin, sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda ise yaklaşık 2 kilogram eroin, 100 gram bonzai, 200 uyuşturucu hap, bir miktar metamfetamin, esrar ve skunk maddesi ile 2 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 18 zanlıdan 12'si sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Şüphelilerden 4'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere, 6'sı serbest bırakıldı.