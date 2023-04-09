Çok Bulutlu 13.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 09.04.2023 13:01

Mehmetçik deprem bölgesinde yaraları sarmaya devam ediyor

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta jandarma komandolar, bir yandan yeni çadırlar kurarken diğer yandan da mevcut çadırların zeminine ahşap paletler yerleştiriyor.

Mehmetçik deprem bölgesinde yaraları sarmaya devam ediyor
[Fotograf: AA]

6 Şubat'taki depremlerden etkilenen iller arasında yer alan Kahramanmaraş'ta yaklaşık 300 komando, çadır kurulumu ve mevcut çadırların iyileştirilmesi çalışmalarında görev alıyor.

Depremzede Eshabil Saylak, deprem nedeniyle evlerinin yıkıldığını ve çadırlarda yaşamaya başladıklarını anlattı.

Mehmetçik deprem bölgesinde yaraları sarmaya devam ediyor

İlk etapta kurulan çadırlarda zaman zaman sıkıntı yaşandığını belirten Saylak, "Bir müddet böyle idare ettik. Sağ olsun komandolarımız gelerek çadırlarımızı daha derli toplu hale getirdi. Memnun olduk. Kahraman komandolarımıza Kahramanmaraş halkı olarak teşekkür ediyoruz." dedi.

Mehmetçik deprem bölgesinde yaraları sarmaya devam ediyor

Saylak, zor günlerin birlik ve beraberlikle aşılmaya çalışıldığını ifade ederek, "Çadırlarımız sağlıklı hale getirildi. Alttan su almıyor, nemlenme ortadan kalktı. Ben de çadırda kalıyorum. İlk başlarda çadırlarımız su alıyordu. Komandolarımıza hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Mehmetçik deprem bölgesinde yaraları sarmaya devam ediyor

Mehmet Erkan ise komandolara hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Yağmur nedeniyle zarar gören çadırların düzenlendiğini belirten Erkan, "Şu an için bir sıkıntımız, şikayetimiz yok. İmkan verdikçe devletimiz bize bakıyor. Komandolar gelip burayı kurdular. İnşallah bu zor günler de gelip geçecek." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Kahramanmaraş Deprem Türk Silahlı Kuvvetleri
Sıradaki Haber
Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 70 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:31
Çin'den Tayvan'a saldırı simülasyonu
16:15
Hindistan'ın kaplan nüfusu 2022 yılında 3 binin üzerine çıktı
16:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
16:08
YDS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
16:13
İspanya'nın kuzeyindeki orman yangınları 3 haftadır sürüyor
16:04
Hindistan'ın bazı eyaletlerinde COVID-19 nedeniyle maske zorunluluğu geri getirildi
Afyonkarahisar'ın yeni müzesi açılış için gün sayıyor
Afyonkarahisar'ın yeni müzesi açılış için gün sayıyor
FOTO FOKUS
İMECE 11 Nisan'da uzaydaki yörüngesine fırlatılacak
İMECE 11 Nisan'da uzaydaki yörüngesine fırlatılacak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ