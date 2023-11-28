Çok Bulutlu 3.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 28.11.2023 18:19

Putin: Kanlı çatışma, Filistin'in sivil halkına acılar yaşatıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Gazze Şeridi'ndeki çatışmaların Filistin'in sivil halkına acılar yaşattığını söyledi.

Putin: Kanlı çatışma, Filistin'in sivil halkına acılar yaşatıyor

Filistin'in Moskova Büyükelçiliğinde 29 Kasım'da kutlanan Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü sebebiyle etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Ülkeleri Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov, Filistin'in Moskova Büyükelçisi Abdel Hafız Nofal, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç ve diplomatik misyon temsilcileri katıldı.

Etkinliğe Filistin bayraklarıyla katılan Filistin vatandaşları da Gazze Şeridi'nde İsrail ordusunun saldırılarında hayatını kaybedenlerin anısına büyükelçilik binasına çiçek bırakarak dua etti, İsrail aleyhine sloganlar attı.

Filistin'in Moskova Büyükelçisi Nofal, burada yaptığı konuşmada, etkinliğe katılanlara desteğinden dolayı teşekkür ederek, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın güne özel mesajını okudu.

Putin'in Orta Doğu ve Afrika Ülkeleri Özel Temsilcisi Bogdanov da Putin'in, Abbas'a gönderdiği mektubu okudu.

"Rusya, Filistin halkının kendi devletini kurmasından yana"

Putin, mektubunda Filistin'deki duruma değinerek, şunları kaydetti:

"Kanlı çatışmalar Filistin'in sivil halkına acılar yaşatıyor ve bu zamanda Rusya'nın, halkınızın, başkenti Doğu Kudüs ile 1967 sınırları içerisinde kendi egemen devletini kurma meşru hakkını hayata geçirmesinden yana tutarlı pozisyonunun teyit edilmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Bu, Filistin-İsrail meselesine kapsamlı, uzun vadeli ve adil çözümün sağlanması için temel koşuldur. Ortak çabalarla, Rusya ve Filistin arasındaki geleneksel dostane ilişkilerin, çeşitli alanlarda karşılıklı çıkar sağlayan işbirliğinin daha da geliştirilmesini sağlayabileceğimizden eminim."

ETİKETLER
Vladimir Putin Gazze İsrail
Sıradaki Haber
Kırklareli’de 489 kaçak göçmen yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:55
Sağlık Bakanı Koca, Gazze'de sahra hastaneleri kurulacağını açıkladı
18:50
Dışişleri Bakanı Fidan New York’a gidecek
18:49
Avrupa Merkez Bankası'ndan yapay zeka raporu: Çalışan ücretleri etkilenecek
18:43
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
18:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
18:13
Etiyopya'da otobüs şarampole devrildi: 18 kişi hayatını kaybetti
Gazze'deki Endonezya Hastanesi'nde oluşan yıkım görüntülendi
Gazze'deki Endonezya Hastanesi'nde oluşan yıkım görüntülendi
FOTO FOKUS
Sahra hastanesi için Türk heyeti Gazze'de
Sahra hastanesi için Türk heyeti Gazze'de
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ