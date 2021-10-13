Haber Giriş: 13 Ekim 2021 Çarşamba 11:14Son Güncelleme: Kaynak: İHA
"Psikolojim bozuldu" diyen İETT şoförü yolcuları indirmek istedi
İstanbul Ümraniye'de yolcularla tartışan İETT şoförü, "ben raporluyum, psikolojim bozuldu" diyerek yolcuları otobüsten indirmek istedi. Yolcular ile İETT şoförü arasındaki tartışma kameraya yansıdı.
Ümraniye'de 19S hat numaralı Kadıköy-Yenidoğan seferini yapan bir İETT şoförü, Çekmeköy Sapağı durağına geldiği sırada psikolojisinin bozulduğunu ve daha fazla ilerlemeyeceğini söyleyerek vatandaşların otobüsten inmesini istedi.
Yolculara, "psikolojim bozuldu, aşağı inin, devam etmiyorum" diyen şoför ile otobüsten inmek istemeyen vatandaşlar arasında tartışma yaşandı.
Bir yolcunun, "benim vergimle gidiyorsun" demesi üzerine vatandaşa tepki gösteren İETT şoförü, “Ne vergisi kardeşim, bana mı veriyorsun vergiyi? benim kaç tane raporum var, sen biliyor musun. Öldürecek misiniz beni" diyerek bağırmaya başladı.
İETT şoförü ile yolcular arasında yaşanan tartışma cep telefonu kamerasına yansıdı.
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