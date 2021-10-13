Ümraniye'de 19S hat numaralı Kadıköy-Yenidoğan seferini yapan bir İETT şoförü, Çekmeköy Sapağı durağına geldiği sırada psikolojisinin bozulduğunu ve daha fazla ilerlemeyeceğini söyleyerek vatandaşların otobüsten inmesini istedi.

Yolculara, "psikolojim bozuldu, aşağı inin, devam etmiyorum" diyen şoför ile otobüsten inmek istemeyen vatandaşlar arasında tartışma yaşandı.

Bir yolcunun, "benim vergimle gidiyorsun" demesi üzerine vatandaşa tepki gösteren İETT şoförü, “Ne vergisi kardeşim, bana mı veriyorsun vergiyi? benim kaç tane raporum var, sen biliyor musun. Öldürecek misiniz beni" diyerek bağırmaya başladı.

İETT şoförü ile yolcular arasında yaşanan tartışma cep telefonu kamerasına yansıdı.