Haber Giriş: 13 Ekim 2021 Çarşamba 11:01Son Güncelleme: Kaynak: İHA, TRT Haber
Osmaniye'de ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanağın ardından başlayan dolu hayatı olumsuz etkiledi.
Kadirli ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur nedeniyle biriken su, cadde ve sokakları göle çevirdi.
Kadirli-Sumbas karayolu üzerinde yeni adliye civarında devam eden yol çalışmasından dolayı biriken su yolu tamamen kapladı ve araçlar trafikte ilerleyemedi.
Yağmur dolayısıyla bazı iş yeri ve evlerde de su baskınları yaşandı. Kadirli Belediyesi ekipleri su taşkını yaşanan yerlerde çalışma başlattı.
Yağmurla birlikte yağan dolunun büyüklüğü ise şaşırttı. Yağan dolunun boyutu ceviz büyüklüğüne ulaştı.
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