Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden ilk sağlık çalışanı. Oğlu Onur Taşçıoğlu, onun için "Vefatı bile insanlara bir şeyler öğretti, herkes bu hastalığın ciddiyetinin farkına vardı" diyor.

Dostları, öğrencileri ve hastaları tarafından çok sevilen Taşçıoğlu, 1 Nisan'da hayatını kaybetti. İsmi ise, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşatılıyor. Oğlu Onur Taşçıoğlu, babasız geçireceği ilk babalar günü öncesi, babası Cemil Taşçıoğlu'nu anlattı.

"Babamın bu kadar seveni olduğunu tahmin etmiyordum"

Babasının bu kadar seveni olduğunu tahmin edemeyeceğini ve çok şaşırdığını belirten Taşçıoğlu, şunları söyledi:

"Babamı 1 Nisan'da kaybettiğimiz zaman, daha doğrusu 1 Nisan'dan önceki o süreci yaşadığımız zaman ben de çok şaşırdım. Babamın bu kadar seveni olduğunu tahmin etmiyordum. Fakat babamı tanıyan da tanımayan da çok sevdi. Çünkü babam, hastalandığı gün çektiği videodaki doğallığıyla sevildi. Ben bunu babamın vefat ettiği iddiaları olunca istemiştim. Onun sıcaklığından dolayı, o videodan sonra tanımayanlar da nasıl biri olduğunu anladı. Babam kendisine hep hedef koyan ve o hedefler için hep uğraşan bir insandı. Babam sadece hastalarına değil, biz evlatlarına, dostlarına mesaj vererek ve bir şeyler öğreterek hayatı göstermeye çalıştı. Hiçbir zaman şunu yap veya bunu yap demezdi. Her zaman bir mesaj yoluyla bunu anlatırdı ve o size sözden daha değerli gelirdi."

[Fotoğraf: DHA]

"Öğrencilerle öğrenci olurdu"

Oğlu, Cemil Taşçıoğlu'nun öğrencileri tarafından neden bu kadar sevildiğini ise şöyle anlattı:

"Babamın hastalığı ilk nüksettiği zaman ben İstanbul Tıp Fakültesi Öğrenci Birlikleri ile görüşmeye başladım. Kaldı ki ben onlara değil, onlar bana ulaştılar. O kadar üzgünlerdi ki, el birliği ile hocalarını kurtarmaya çalışıyorlardı. Bu sayede ben de de öğrencilerine karşı, babamın öğrencilerine karşı da ne kadar duygusal olduğunu anladım. Babam öyle bir insandı ki öğrencilerine karşı kesinlikle bir mesafesi yoktu. Baktığınız zaman tıp kitapları binlerce sayfadan oluşuyor ama babam kitaba bağlı kalmazdı. O insanlara öğretirken bile farklı yollardan öğretirdi. Öğrencilerle öğrenci olurdu. Aslında babamın sırrı buydu. Benim de öğretmenim olsa, herhalde en iyi öğretmenim olurdu."

Son konuşmasını anlattı

Onur Taşçıoğlu, babasıyla son konuşmasını ise şöyle anlattı:

"Salı günüydü koronavirüse yakalandığını öğrendiğimizde ve kötüye gidiş vardı. Çarşamba günü yoğun bakıma girdi. 'Kahvaltı yapmak istiyorum ve Onur bana iç çamaşırı gönderebilir mi?' dedi. O iç çamaşırı veya kahvaltısını istemesiyle dünyalar bizim oldu. Çok garip bir şey ama mutluluk vardı içimizde. Bir torba yaptık, babama iç çamaşırı koydum, içine fular koydum ve son olarak da babama bir mektup yazdım. 'Baba, bir an önce iyileş, seni sevdiğimi unutma, iyileş ve daha sık vakit geçirelim. Fuları gönderiyorum, öğrencilerinin karşısına fularsız çıkma' diye bir yazı yazdım. Asistanı babama bunu verdikten sonra babam beni aradı ve 'Oğlum mesajını aldım, çok teşekkür ederim. Ne olacağımız belli değil, kendinize iyi bakın' dedi ve son konuşmamız bu oldu. Annem, eşi ve torunlarıyla da konuştu"

"Cumhurbaşkanımız benimle 9 dakika konuştu"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın attığı tweete verdiği yanıtın ardından, telefon açarak kendisiyle uzun bir konuşma yaptığını da anlatan Taşçıoğlu, "Babam yoğun bakımdayken bir ilaç gerekti. Çin'den getirilen bir ilaç ama gümrükler, sınırlar kapalı. Dört koldan ulaşmaya çalıştık. Konsolosluklar, İstanbul Valisi yardımcı oldu, Sanayi Odası Başkanımız yardımcı oldu. Tabii, Sağlık Bakanı ve Cumhurbaşkanımıza bu haber gitti. Sağ olsunlar, çok hızlı bir şekilde gerekeni yaptılar ve sadece o ilaç için koca bir uçak ayarladılar. İki-üç gün içinde de o ilacı Çin'den getirdiler. Önce İstanbul'a uğradı o uçak ve babama yetiştirildi, daha sonra Ankara'ya devam etti. Benim bu kadar güçlü kalmamın nedenlerinden bir tanesi valimizin, Sağlık Bakanımız ve Cumhurbaşkanımızın yanımda olmaları. Bu çok önemli bir süreçti benim için. Bir kere, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tweetime cevap vermesi benim için inanılmaz şaşırtıcı oldu. Cumhurbaşkanımız akşam beni aradı. Bu bana çok ilginç geldi gerçekten, bunu söylemek zorundayım. Bir insan başsağlığı dilemek için arar, bu en fazla bir dakika sürebilir ama Sayın Cumhurbaşkanımız benimle 9 dakika konuştu. Bunun sadece bir dakikası başsağlığı dileğiydi ama geriye kalan 8 dakika beni motive etti. Kendisine çok teşekkür ederim" dedi.

"Babamın adının hastaneye verileceğini duyar duymaz çok mutlu olduk"

Geçtiğimiz günlerde babasının adının verildiği hastaneyi ziyaret ettiğini söyleyen Taşçıoğlu, "Hastaneye babamın adının verileceği haberini de Cumhurbaşkanımız verdi. Babamın adının hastaneye verileceğini duyar duymaz çok mutlu olduk, çok gurur duyduk. Babamın vefatı bana çok fazla farklı duyguyu yaşattı. Hüznü, mutluluğu, gururu. Herhalde bir insanın hayatı boyunca tatmadığı duyguları aynı anda tattım. İnşallah resmi açılışta da beraber olacağız. Hastane de çok güzel bir hastane" sözlerini kullandı.

[Fotoğraf: DHA]

"Her Babalar Günü'nde sabah ilk babamı arardım"

Babasız ilk Babalar Günü'nde babasının mezarına gideceğini sözlerine ekleyen Taşçıoğlu, “Babasız ilk Babalar Günüm. Kolay değil, herhalde tüm gün boyunca her saniye geçmişte neler yaşadıklarımızı düşüneceğim. Her Babalar Günü'nde sabah ilk babamı arardım. Bu kez herhalde annemi arayacağım çünkü o da bana babalık yapmıştır. Zor olacak ama güçlü olmamız lazım. Herhalde telefon edeceğime, mezarına gidip babamla orada sohbet edeceğim. Babam Fularıyla sembolleşti. Bir insanın fularıyla sembolleşmesi çok güzel. Babamı sevenler sosyal medyada bile o sembolü kullanmaya başladılar. Ben de mezarına giderken, daha üstümü bile giyinmeden ilk aldığım şey fular oldu. Onu unutamazdım. En son gittiğimde ıslanmıştı ama yerindeydi. O fuları hiçbir zaman çıkartmayacağız, ziyaretine gidenler de o fularla babamı hatırlamış olacaklar" dedi.