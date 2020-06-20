Bolu'nun Mudurnu ilçesinde faaliyet gösteren Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri, 200 kişiye hizmet veriyor.

İlçe merkezi ile köylerde yaşayan ve hastanelere gitmekte zorluk çeken vatandaşların ayağına giden sağlık ekipleri, 200 kişiye hizmet veriyor.

Mudurnu Devlet Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Eyüp Aytekin, yapılan çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, "Yaşlılara saygı ile onların gönlünü hoş tutmak ve yormamak için evde sağlık hizmeti başlamıştı. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ekiplerimiz her gün belirli yerlerdeki hastalarımıza giderek kontrollerini yapıyorlar. Yaşlılarımız bu hizmetten çok memnun olduklarını belirtiyor." dedi.

