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Türkiye
AA 07.10.2023 14:29

Polisten kaçan şüpheliler mezar taşının içinde yakalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis ekiplerinden kaçan 2 şüpheli, bir mermer işletmesinin önündeki mezar taşının içinde yakalandı.

Polisten kaçan şüpheliler mezar taşının içinde yakalandı

İbrahimce Mahallesi'nde İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri ile devriyeler ve polis ekiplerince yapılan asayiş uygulamasında durumundan şüphelenilerek durdurulmak istenen motosikletteki 2 kişi "dur" ihtarına uymayarak kaçtı.

Takibe alınan zanlılar, bir süre sonra motosikleti bırakıp yaya olarak kaçmaya devam etti.

Ekiplerle şüpheliler arasında yaşanan kısa süreli kovalamanın ardından Zübeyde Hanım Caddesi'nde mermer mezar imalatı yapılan bir işletmenin önündeki mezar taşının içinde yakalanan şüphelilerin, arandıkları belirlendi.

Yanlarında 2 ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait 16 mermi ele geçirilen zanlıların kullandığı motosikletin ise çalıntı olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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