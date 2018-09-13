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Polisten kaçan şüpheliler kaza yaptı: 5 yaralı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde polisin durdurmak istediği otomobilde bulunan şüpheliler kaza yaptı. Takla atan otomobildeki 5 kişi hafif yaralandı.

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Polisten kaçan şüpheliler kaza yaptı: 5 yaralı

Asayiş şube müdürlüğüne bağlı ekipler, şüphe üzerine bir otomobili durdurmak istedi. Sürücü, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı.

Onur Mahallesi ara sokaklarına giren otomobil, kovalama sırasında kontrolden çıkarak, takla attı. Devrilen araçtaki 5 kişi hafif yaralandı.

Yaşları 15 ile 17 arasında değişen şüpheliler Y.A, M.F, B.B, C.K. ve M.A. olay yerine çağrılan ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yapılan incelemede şüphelilerden Y.A'nın otomobili babasından izinsiz aldığı ve hırsızlık suçundan 3 yıl 1 ay hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: AA

Etiketler: polis, kaza, Adana
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