Muharrem orucu dualarla açıldı

Ankara Gazi Kültür Merkezi'nde Muharrem Orucu Açma etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinliğe, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Uslan, Türk Kültürü Açısından Hacı Bektaşi Veli Araştırmaları Merkezi Müdür Vekili Doç. Dr. Orhan Karakurt, Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız, Alevi dedeleri, Alevi dernekleri başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlik Kur'an-ı Kerim tilaveti ve lokma duasıyla başladı

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda Dede Arif Hikmet Dalkılıç tarafından okunan Lokma Duası'nın ardından yemek ikramına başlandı.

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. ibrahim Uslan, böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti belirterek, şunları söyledi:

"Muharrem ayı, bizler için Hicri yılbaşı olmanın yanında, zulmün ve büyük acıların da yıl dönümüdür. Hazreti Hüseyin efendimiz ve beraberindeki 70 neferin şehit edilmesi İslam medeniyetinin yüreğinde taşıdığı bir kora dönüşmüş, halen acısı dinmeyen büyük bir ıstırabın kaynağı olmuştur."

"Muharrem hürmet etmek anlamına geliyor"

Türk Kültürü Açısından Hacı Bektaşi Veli Araştırmaları Merkezi Müdür Vekili Doç. Dr. Orhan Karakurt da Muharrem kelimesinin hürmet etmek anlamına geldiğini, oruçluya sofra açmanın hürmet etme biçimlerinin en büyüğü olduğunu söyledi.

Orhan Karakurt, katılımcılara teşriflerinden dolayı teşekkür ederek, "Müslüman aleminin Hicri yılbaşını tebrik ediyorum. Bu mübarek günlerde üzerimizde oynanan oyunlardan korunmak için yüce Allah'a dua etmeliyiz" dedi.

Etkinlik, yemek ikramının ardından yapılan Sofra Duası ile sona erdi.

Kaynak: AA