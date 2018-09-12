İstanbul Yeni Havalimanı havadan görüntülendi

İstanbul'da yapımı devam eden yeni havalimanında sona yaklaşıldı.

1 milyon 400 bin metrekarelik terminal binası, yolcuların uçaklara inip binmesini sağlayacak yolcu köprüleri ve terminal ile pistler arasında uçakların kullanacağı taksi yollarının hepsi hazır hale getirildi.

Cumhuriyet tarihinin en büyük projelerinden birinde, geri sayım başladı. 29 Ekim'de açılacak olan yeni havalimanı, havadan görüntülendi.

Sadece terminal, pistler, taksi yolları ya da ödüllü hava trafik kontrol kulesi değil, terminalin içinde de artık işler bitmek üzere. Yürüyen merdivenler, koltuklar ve kiralık iş yerleri, yolcuları ve firmaları bekliyor.

Atatürk Havalimanı'nın 5 katı büyüklüğüyle devasa bir alana sahip olan havalimanının ilk etabı, yılda 90 milyon yolcuya hizmet verecek.

Tüm etapları tamamlandığında ise yıllık 200 milyon yolcu kapasitesi ile dünyanın bir numaralı havalimanı olacak.

Kaynak: TRT Haber, İHA