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Kredi ve Yurtlar Kurumu yurt sonuçları açıklandı

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt yerleştirme sonuçları sonuc.kyk.gov.tr adresi üzerinden erişime açıldı.

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Kredi ve Yurtlar Kurumu yurt sonuçları açıklandı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, merakla beklenen KYK sonuçlarının açıklandığını Twitter adresi üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

Yerleştirme sonuçlarını iki gün gibi rekor bir sürede tamamladıklarını ifade eden Bakan Kasapoğlu, "Gençler; evinize, yuvanıza, yurdunuza hoş geldiniz." dedi. 

Sonuçlara sonuc.kyk.gov.tr adresi üzerinden ulaşılabiliyor. 


 

Kaynak: TRT Haber

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