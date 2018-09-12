Kredi ve Yurtlar Kurumu yurt sonuçları açıklandı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, merakla beklenen KYK sonuçlarının açıklandığını Twitter adresi üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

Yerleştirme sonuçlarını iki gün gibi rekor bir sürede tamamladıklarını ifade eden Bakan Kasapoğlu, "Gençler; evinize, yuvanıza, yurdunuza hoş geldiniz." dedi.

Sonuçlara sonuc.kyk.gov.tr adresi üzerinden ulaşılabiliyor.

Sevgili Gençler;



Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğümüze bağlı yurtlarımızın yerleştirme sonuçlarını sizler için iki gün gibi rekor bir sürede tamamladık.



Evinize, yuvanıza, yurdunuza hoş geldiniz..



https://t.co/WPO6oGyQNq pic.twitter.com/VycjLq81aF — Dr. Mehmet Kasapoglu (@kasapoglu) 12 Eylül 2018

Kaynak: TRT Haber