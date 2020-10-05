Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti yapanlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Kente uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine otobanda bir aracı takibe alan ekipler, doğu gişelerinde aracı durdurdu.

Yapılan aramada marşpiyele gizlenmiş 14 paket halinde 9 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, araç sürücüsü gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.