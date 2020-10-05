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Terör şüphelisi askeri yasak bölgede yakalandı
Edirne'de terör örgütü DHKP-C şüphelisi, Yunanistan'a kaçarken gözaltına alındı.
Güvenlik güçleri, Meriç ilçesine bağlı Subaşı beldesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan H.E'yi yakaladı.
Gözaltına alınan terör örgütü DHKP-C şüphelisi H.E, işlemleri için Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Etiketler: Edirne Yunanistan terör şüphelisiSon Güncelleme: 5 Ekim 2020 Pazartesi 06:54
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