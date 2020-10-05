Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Ankara'da DEAŞ operasyonu: 29 gözaltı kararı
Ankara'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda 25'i yabancı uyruklu 29 kişi hakkında yakalama kararı verildi, 25 kişi gözaltına alındı.
İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri ve MİT koordinesinde Ankara'da DEAŞ operasyonu düzenlendi.
Operasyonda terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları, Suriye'de örgüt içerisinde bulunduğu belirlenen 29 kişi hakkında yakalama kararı verildi.
Sabah saatlerinde yapılan operasyonda, 24'ü Irak, 1'i Finlandiya uyruklu olmak üzere toplam 25 yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı.
Firarilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Etiketler: son dakika DEAŞ ankara'da deaş operasyonu ankaraSon Güncelleme: 5 Ekim 2020 Pazartesi 06:53
Son Haberler
- 03:24
- 02:58
- 02:40
- 01:42
- 01:10
Sıradaki Haber
3 ilde zehir tacirlerine operasyon: 7 tutuklama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz