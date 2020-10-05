İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri ve MİT koordinesinde Ankara'da DEAŞ operasyonu düzenlendi.

Operasyonda terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları, Suriye'de örgüt içerisinde bulunduğu belirlenen 29 kişi hakkında yakalama kararı verildi.

Sabah saatlerinde yapılan operasyonda, 24'ü Irak, 1'i Finlandiya uyruklu olmak üzere toplam 25 yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı.

Firarilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.