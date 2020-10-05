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Gaziantep'te COVID-19 tedbirleri sürüyor: 1179 kişiye ceza
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında 1179 kişi hakkında sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden cezai işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde COVID-19 tedbirlerine yönelik denetimler aralıksız sürüyor.
Ekiplerin dünkü denetimlerinde 1179 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlalden cezai işlem uygulandı.
Denetlenen 245 iş yerinden 2'sine de işlem yapıldı.
Gaziantep Valisi Davut Gül de İl Emniyet Müdürlüğünün yaptığı denetimlere ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, "Daha önce de çokça dile getirdik, bu cezaların tahsil süreci başladı. Lütfen hem kendi sağlığınız hem de toplum sağlığı için kurallara uyunuz" ifadelerini kullandı.
Etiketler: Gaziantep koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 5 Ekim 2020 Pazartesi 06:26
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