Haber Giriş: Kaynak: İHA
Meteorolojiden 5 kente sağanak uyarısı
Doğu Anadolu Bölgesinde 5 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı, zamanla çok bulutlu, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı çevreleri ile Erzurum’un kuzey ve doğu kesimleri öğle saatlerinden gece saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak olarak geçeceği tahmin ediliyor.
Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyrettiği bölgede rüzgâr kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklıklar; Erzincan’da 25, Iğdır’da 22, Tunceli’de 27, Erzurum’da 18, Kars’ta 17, Ağrı’da 21, Ardahan’da 13 derece olması öngörülüyor.
Etiketler: Doğu Anadolu Bölgesi sağanak sağanak uyarısıSon Güncelleme: 5 Ekim 2020 Pazartesi 06:00
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