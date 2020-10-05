Haber Giriş: Kaynak: DHA
İzmir'de ruhsatsız maske üreten iş yerine polis baskını
[Fotoğraf: DHA]
İzmir'in Karabağlar ilçesinde polisin, ruhsatsız maske üretimi yapan bir iş yerine yaptığı baskında, 92 bin maske ve maske yapımında kullanılan 125 rulo kumaş ele geçirildi. İş yeri sahibi gözaltına alındı.
Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü, Aşık Veysel Mahallesi 5852/1 Sokak'ta bir iş yerinin ruhsatsız maske üretimi yaptığı yönünde bilgi aldı. Bunun üzerine hareke geçen ekipler, söz konusu iş yerine baskın düzenledi.
İş yerinde yapılan aramada, 92 bin maske ve maske yapımında kullanılan 125 rulo kumaş ele geçirildi.
Öte yandan, iş yeri sahibi olduğu öğrenilen Y.Y. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Etiketler: izmir ruhsatsız maske üretimiSon Güncelleme: 5 Ekim 2020 Pazartesi 06:14
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