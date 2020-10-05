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Elazığ'da 5 kilo esrar ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Elazığ'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 5 kilo 125 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu sattığı ve kullandığı belirlenen M.D'yi düzenlenen operasyonla yakaladı.
Şüphelinin evinde ve iş yerinde yapılan aramada 5 kilo 125 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.D'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Elazığ uyuşturucu operasyonuSon Güncelleme: 5 Ekim 2020 Pazartesi 06:53
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