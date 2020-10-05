Haber Giriş: Kaynak: AA
Kocaeli'de tedbirlere uymayan 234 kişiye para cezası
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 234 kişiye para cezası uygulandı.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, COVID-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 18 bin 812 kişinin bilgileri sorgulanırken, 1466 iş yeri denetlendi.
Denetimlerde karantina ihlali yaptığı belirlenen 11 kişi ile maske takmayan 223 kişiye para cezası uygulandı.
Ayrıca farklı suçlardan aranan 31 kişi yakalandı.
Etiketler: Kocaeli koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 5 Ekim 2020 Pazartesi 06:47
Son Haberler
- 03:24
- 02:58
- 02:40
- 01:42
- 01:10
Sıradaki Haber
Ankara'da DEAŞ operasyonu: 29 gözaltı kararı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz