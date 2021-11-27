Haber Giriş: 27 Kasım 2021 Cumartesi 08:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Polisin "dur" ihtarına uymayan şüpheli kaza yapınca yakalandı
[Fotoğraf: AA ]
Adana'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya devam eden şüpheli, kovalamaca sırasında kaza yapınca yakalandı.
Merkez Yüreğir ilçesinde seyreden bir otomobilin sürücüsü İbrahim B. Güzelevler Mahallesi'nde polisin "dur" ihtarına uymayarak aracıyla kaçmaya başladı.
Sürücü, yaklaşık 15 kilometre sonra, aracıyla merkez Sarıçam ilçesi Kozan Caddesi'nde mobilya mağazasına girdi. Araçtan çıkıp kaçmaya çalışan sürücü İbrahim B. ve yanındaki kişi ekiplerce yakalandı.
Ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Otomobilde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Olayda hafif yaralanan şüpheliler, tedbir amaçlı hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
Etiketler: Trafik Kazası Polis
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