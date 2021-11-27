Haber Giriş: 27 Kasım 2021 Cumartesi 07:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Başakşehir'de iş yeri yangını
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul Başakşehir’de 8 katlı binanın en üst katındaki iplik üretim atölyesinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.
Ziya Gökalp Mahallesi Eski Turgut Özal Caddesi üzerinde bulunan 8 katlı binanın en üst katındaki iplik üretim atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Etiketler: Yangın
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