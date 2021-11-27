Ziya Gökalp Mahallesi Eski Turgut Özal Caddesi üzerinde bulunan 8 katlı binanın en üst katındaki iplik üretim atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.