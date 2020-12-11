Koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 21.00'de sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından polis ekipleri denetim yaptı. Belirli noktalarda kurulan polis kontrol noktasında tedbirlere uymayan kişilere ceza kesildi.

Beylikdüzü Beykent kontrol noktasına yakın yerde sürücülerin yaptıkları kameraya yansıdı.

Kontrol noktasına yaklaşan bazı sürücüler, polisi fark edince ceza yememek için ters dönüp trafiği tehlikeye soktu.

Görüntülerde bazı sürücülerin durduğu, bazılarının geri geri ilerlediği, bazı sürücülerin ise araçlarının yönünü ters yöne çevirip gittikleri görüldü.