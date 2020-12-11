Haber Giriş: 11 Aralık 2020 Cuma 11:45Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Polisi gören ceza yememek için ters yöne gitti
İstanbul Beylikdüzü'nde sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saatlerde polis ekipleri kontrol noktası oluşturdu. Bazı sürücüler polisi görünce cezadan kurtulmak için D-100 Karayolu'nda tersten dönerken, bazıları araçlarıyla geri geri gitti.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 21.00'de sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından polis ekipleri denetim yaptı. Belirli noktalarda kurulan polis kontrol noktasında tedbirlere uymayan kişilere ceza kesildi.
Beylikdüzü Beykent kontrol noktasına yakın yerde sürücülerin yaptıkları kameraya yansıdı.
Kontrol noktasına yaklaşan bazı sürücüler, polisi fark edince ceza yememek için ters dönüp trafiği tehlikeye soktu.
Görüntülerde bazı sürücülerin durduğu, bazılarının geri geri ilerlediği, bazı sürücülerin ise araçlarının yönünü ters yöne çevirip gittikleri görüldü.
Etiketler: İstanbul Sokağa Çıkma Kısıtlaması Trafik
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