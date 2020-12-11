Trafik cezası parasını istedi, cinayete kurban gitti
Adana'da bir kişi, ağabeyinin arkadaşını trafik cezası parasını istediği için göğsünden bıçaklayarak öldürdü.
Olay, 9 Aralık'ta Sarıçam ilçesine bağlı Şahintepe Mahallesi’nde meydana geldi.
2017 yılında Ali Ardağlı’nın otomobilini ödünç alan arkadaşı V.K.'ya trafik cezası yazıldı. Ardağlı, trafik cezasını ödemesi için V.K.’ye baskı yapmaya başladı. Cezayı ödemek zorunda kalan Ardağlı, V.K.’den parasını istedi.
İkili arasında husumet oluştu. Ardağlı, 2 gün önce V.K.’nin kardeşi Muhammet K.'yi arayarak, parayı istedi. Buluşan Ardağlı ile Muhammet K. arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü.
Ardağlı, yanındaki tabancayı ateşledi. Yara almadan kurtulan Muhammet K. ise Ali Ardağlı’yı göğsünden bıçakladı. Muhammet K. kaçarken, Ardağlı çevredekiler tarafından götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti.
Adliyeye sevk edilen Muhammet K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, V.K. adli kontrolle serbest bırakıldı.
- 12:19
- 12:17
- 12:23
- 12:13
- 12:02