Ankara istikametine yolculuk yapan cıvata yüklü kamyon, Mecidiye Kavşağı mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Sürücü, aracını emniyet şeridine çekerek durumu bildirdi. Olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yanan kamyon kullanılamaz hale geldi.