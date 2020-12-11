Haber Giriş: 11 Aralık 2020 Cuma 10:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Otoyolda yanan kamyon kullanılamaz hale geldi
[Fotoğraf: AA]
Pendik Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeyken yanan kamyon kullanılamaz hale geldi.
Ankara istikametine yolculuk yapan cıvata yüklü kamyon, Mecidiye Kavşağı mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.
Sürücü, aracını emniyet şeridine çekerek durumu bildirdi. Olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yanan kamyon kullanılamaz hale geldi.
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