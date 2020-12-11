Haber Giriş: 11 Aralık 2020 Cuma 09:55Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Balık yüklü tır, istinat duvarına çarptı
[Fotoğraf: DHA]
Şişli’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, yoldan çıkarak istinat duvarına çarptı. Hafif yaralanan sürücü ambulansta tedavi edildi. Kaza sırasında kaldırımda kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti.
Şişli Piyalepaşa Bulvarı’nda Vitalie Onafrei'nin kullandığı Bulgaristan plakalı balık yüklü tır, havanın yağışlı olması nedeniyle kayarak yoldan çıktı.
Kaldırımdaki trafik levhalarını deviren tır, istinat duvarına çarparak durabildi.
Sürücü kendi imkanları ile hafif yaralı olarak araçtan çıktı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibi yaralı sürücüye ambulansta müdahale etti.
Kazayı seyreden sürücüler nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu. Kaza sırasında kaldırımda kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti.
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