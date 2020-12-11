Şişli Piyalepaşa Bulvarı’nda Vitalie Onafrei'nin kullandığı Bulgaristan plakalı balık yüklü tır, havanın yağışlı olması nedeniyle kayarak yoldan çıktı.

Kaldırımdaki trafik levhalarını deviren tır, istinat duvarına çarparak durabildi.

Sürücü kendi imkanları ile hafif yaralı olarak araçtan çıktı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibi yaralı sürücüye ambulansta müdahale etti.

Kazayı seyreden sürücüler nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu. Kaza sırasında kaldırımda kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti.

