Edirne'nin Bulgaristan sınırına 10 kilometre mesafedeki Eskikadın köyü yakınlarında Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı yapımında çalışan işçiler, gölet içinde patlamamış bir top mermisi buldu.

Mermiyi kıyıya çıkaran işçiler, durumu İl Jandarma Komutanlığı'na haber verdi.

Balkan savaşlarından kaldığı değerlendirilen top mermisi, uzman jandarma ekiplerince imha edilerek etkisiz hale getirildi.

İşçiler şaşırdı

İşçilerden Ertuğrul Karaman, "Daha önce Çanakkale'de vatandaşın böyle bir mermi bulup, kesmek isterken patladığı haberini izlemiştim. Oradan aklımda kaldı. Bulgaristan, buraya 10 kilometre uzaklıkta. Arkadaşımızın sudan mermiyi elleriyle çıkarması gerçekten korkutucuydu. Yol çalışmasında ilk defa böyle bir şey bulduk. Şaşkınız" diye konuştu.

Eskikadın köyünde yaşayan İrfan Akça ise 1912 yılında Balkan Savaşları'nın yaşandığı bölgede çok sayıda mermi çekirdekleri bulduklarını söyledi. Akça, "Burada eskiden çok savaşlar oldu. Balkan Savaşları'nın olduğu yerdeyiz. Eskiden buralarda hayvan otlatırken çok sayıda mermi çekirdekleri bulunuyordu" dedi.