Marmaris'de ana cadde ve sokaklara sürü halinde inerek, yiyecek arayan yaban domuzlarının sayısı her geçen gün artıyor. İlçe merkezindeki karayoluna çıkıp sürücülere zor anlar yaşatan domuzlar, parklara, evlerin bahçelerine kadar giriyor.

Marmarisliler, yaban domuzlarına karşı yetkililerin önlem almasını istiyor.

“Can güvenliğimiz yok”

Marmaris'te yaşayan Ali Karaduman, "Bu durum için acil önlem alınmalıdır. Aç kaldıkları için şehir merkezine inerek, yiyecek arıyorlar. Yiyecek ararken de çok sinirli oluyorlar. Herkes gibi korkuyorum. İnsanlara zarar verebilirler" dedi.

Arzu Sarıtaş ise, "Artık can güvenliğimiz yok. Bu hayvanları beslemeyin. Onların yaşam şartlarını bozuyorsunuz. Ormanda yaşayan bu hayvanları şehre sokuyorsunuz. Komşumun çocuğu domuzdan korkup kaçarken düştü ve kolu kırıldı. İnsanların can güvenliği yok. Lütfen artık bir çözüm bulun. Bizler artık tedirgin olmak istemiyoruz" diye konuştu.

“Yaban domuzlarını beslemek doğru değil”

Marmaris Hayvan Hakları Derneği (MAHAKDER) Başkanı Tülay Yıldız, yaban hayatlarına yapılan en büyük kötülüğün, onları beslemek olduğuna vurgu yaptı.

Yıldız, "Birçok hayvan sever, iyi niyetiyle yaban domuzlarını besliyor. Yaban hayatlarına yapılan en büyük kötülük onları beslemektir. Önceki dönem belediye yönetimi ile görüşmüştük ve farklı alanlara yiyecekler konulacaktı. Ormanlık alanlar ile insanların yaşam alanları arasına da çitler çekilecekti. Tüm bunlar ne yazık ki lafta kaldı. Maalesef her geçen gün popülasyonları artıyor ve çözüm bulunmazsa hayvanlar veya insanlar zarar görebilir" şeklinde konuştu.