Rasulayn'da PKK/YPG'li teröristlerin bombalı araçla gerçekleştirdiği saldırıda şehit olan Jandarma Yüzbaşı Yasin Kurt ve Uzman Çavuş Oğuzhan Anar için Şanlıurfa'da tören düzenlendi.

Törene, Şanlıurfa valisi Abdullah Erin ve şehitlerin silah arkadaşları katıldı. İki şehidin naaşı tören mangasının omuzlarında alana getirildi.

Saygı duruşu sonrası, şehitlerin öz geçmişleri okundu. Şehitlerin naaşları dualarla memleketlerine uğurlandı.

Şehit Jandarma Yüzbaşı Yasin Kurt'un naaşı Antalya'da, Şehit Uzman Çavuş Oğuzhan Anar'ın naaşı ise Ankara'da toprağa verilecek.