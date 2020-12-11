Haber Giriş: 11 Aralık 2020 Cuma 10:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Evlat nöbetine bir aile daha katıldı
[Fotoğraf: TRT haber]
Çocuklarının kaçırılmasında HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı.
Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde tuttukları evlat nöbeti sürüyor.
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 465'inci gününde devam ediyor.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Bir aile daha evlat nöbetine katıldı
Diyarbakir Anneleri'nin evlat nöbetine bir aile daha katıldı.
2015 yılında 18 yaşındayken Ağrı'da dağa çıkarılan Tuncer Cengiz için Annesi Zinnet Cengiz ve kardeş Adem Cengiz İzmit'ten eyleme katıldı.
Etiketler: Diyarbakır Evlat Nöbeti HDP PKK/YPG Terör Örgütü
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