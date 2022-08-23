Silivri Kaymakamlığı çevresinde bekleyen polis memurlarına yaklaşan şüpheli yanında taşıdığı bıçakla saldırdı.

2 polis memuru yaralandı, şüpheli ise silahla vurularak yakalandı.

Yaralı polis memurları ile şüpheli, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

"Arkadaşlar gereğini yerine getirmiş"

İçişler, Bakanı Süleyman Soylu, bir dizi ziyaret için gittiği Silivri'de polise yönelik saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu, polislere saldırdıktan sonra yakalanan şahsın bilinen biri olduğunu belirterek "Daha önce, bizim Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri (BÖF) timimiz var, ekibimiz var. Bunların birkaç kez görüştüğü, Silivri'de mukim ve biraz da adli dengesinin ailesi tarafından da defalarca bildirilip şikayetçi olunduğu, son zamanlarda da bu, uzun zamandır mücadele edilen Halis Bayancuk grubu var. O grubun videolarına aşina olmuş. Zannediyorum ondan etkilenerek bir şey yapmaya çalışmış. Arkadaşlar gereğini yerine getirdi. İki polisimizin hafif yaraları var, onlar da iyiler" diye konuştu.